سوريا تطالب واشنطن بالرفع الفوري للإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة عليها

طالبت سوريا حكومة الولايات المتحدة بالرفع الفوري وغير المشروط لجميع الاجراءات الاقتصادية القصرية أحادية الجانب المفروضة عليها، خاصة على قطاعات المصارف والنقل، وبما يسمح بالتدفق الحر للمواد والمعدات الطبية بشكلٍ خاص ويعزز قدرة سوريا على مواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره.

وذكرت وكالة الأنباء السورية/سانا/ أن ذلك جاء في رسالة وجهها المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري، إلى كلٍ من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي.

وقال الجعفري إن التصريحات الأمريكية الصادرة عن جيمس جيفري الموظف في وزارة الخارجية الأمريكية حول سوريا الاثنين الماضي غير مسئولة ومجرد محاولة للتغطية على جرائم وانتهاكات الولايات المتحدة، كما تعكس استمرار سياسة الإنكار والمكابرة من حكومةٍ لا يمكن التعويل على أي دورٍ إنساني وعالمي لها في محاربة انتشار وباء فيروس كورونا.

وأوضح الجعفري إن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تفرض منذ عام 1979 وحتى اليوم سلسلةً واسعة من الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب على سورية وقد تعاظم حجم وتأثير هذه الإجراءات غير الشرعية بحق الشعب السوري منذ تسع سنواتٍ .

وقال الجعفري إنه وفي ظل الجائحة الصحية العالمية التي يتعرض لها عالمنا اليوم بسبب انتشار كورونا تتعرض سوريا لضغط إضافي وتحدياتٍ من نوعٍ مختلف في مواجهة هذه الجائحة الخطيرة التي تفرض على الحكومة السورية ضرورة توفير البنية التحتية الأساسية والمقومات الضرورية للقطاعات الصحية من أجل توفير الوقاية والفحوصات والعلاج للجميع.

وأكد الجعفري في رسالته أن الحكومة السورية قامت بتعبئة كامل مواردها البشرية والطبية والغذائية المتوفرة لخدمة السوريين جميعاً وأينما كانوا في مواجهة هذا الوباء العالمي كما تقدر عالياً المواقف والتصريحات التي صدرت عن الأمين العام للأمم المتحدة مؤخراً.