 ليتوانيا تقرر تعليق الرحلات الجوية الدولية وخدمات العبارات في مواجهة كورونا - بوابة الشروق
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ليتوانيا تقرر تعليق الرحلات الجوية الدولية وخدمات العبارات في مواجهة كورونا

الطائرة
الطائرة
د ب أ
نشر فى : الأربعاء 1 أبريل 2020 - 9:08 م | آخر تحديث : الأربعاء 1 أبريل 2020 - 9:08 م

قررت ليتوانيا -اليوم الأربعاء- تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية، وخدمات العبارات، في مسعى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويدخل القرار الذي أعلنه وزير الصحة أوريليوس فيرجا حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الأحد المقبل، 4 أبريل.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب حظر سابق على دخول الأجانب إلى البلاد.

ويستثني القرار رحلات بالعبارات بين مدينة كلايبيدا الساحلية في ليتوانيا، ومدينة كيل بشمال ألمانيا، على ساحل بحر البلطيق، وكذلك السماح بنقل السلع.

وسجلت ليتوانيا حتى الآن 484 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة، وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ وفرضت إجراءات إغلاق تستمر حتى يوم 13 أبريل الجاري.

كما جرى إغلاق المدارس والشركات وحظر الفعاليات والتجمعات.

واعتبارا من اليوم الأربعاء، يواجه مخالفو هذه القواعد غرامات زائدة تتراوح بين 500 و1500 يورو (547 و1640 دولار) للأفراد، وبين 1500 و6000 يورو للشركات.


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