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قطر تسجل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا

الدوحة - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 1 أبريل 2020 - 2:43 ص | آخر تحديث : الأربعاء 1 أبريل 2020 - 2:43 ص

أعلنت قطر أمس الثلاثاء تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة العامة القطرية إن حالة الوفاة الثانية تعود إلى مقيم (58 عاما) كان يعاني من أمراض مزمنة.

وأضافت الوزارة أنه تم كذلك تسجيل 88 حالة إصابة إضافية جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في قطر إلى 781 حالة، موضحة أن بعض حالات الإصابة الجديدة ترتبط بالمسافرين الذين عادوا إلى قطر وأخرى لمخالطين، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية.

وذكرت الوزارة أن 11 حالة تماثلت للشفاء، وقالت إنها أجرت الفحص للكشف عن الفيروس على 2291 شخصا الثلاثاء، مشيرة إلى أن "الارتفاع الملحوظ لعدد الحالات الجديدة يرجع إلى استخدام تقنيات مخبرية جديدة ومتطورة للكشف، الأمر الذي يسهم في اكتشاف وبشكل أسرع للحالات المصابة والحد من تفشي الفيروس".


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