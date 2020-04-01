حبس فرنسي انتهك الحجر المنزلي 4 مرات لشعوره بالملل

وزير الداخلية الفرنسي: 359 ألف فرنسي دفعوا غرامة انتهاك الحجر المنزلي

ذكرت إذاعة "20 مينيت" الفرنسية، أنه تم الحكم على أحد منتهكي الحجر المنزلي المفروض في فرنسا لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، بالسجن 6 أشهر وغرامة 3750 يورو، بعد تبريره تعمد تكرار انتهاك الحجر لشعوره بالملل في المنزل.

وأوضحت الإذاعة الفرنسية أنه تم وضع شاب (18 عامًا) رهن الاحتجاز، في مدينة هيرولت (جنوب)، بعد أن خرق قواعد الحجر الصحي لـ4 مرات، فضلاً عن تحرير عدة غرامات على الطريق السريع العام ضده، في الفترة ما بين 20 و 29 مارس الجاري.

ووفقاً للمدعى العام في إقليم بيزيير، فإن المتهم تجاهل عدة مرات محاضر الغرامات، واعتقله ضباط الدرك ووضعوه في الحجز، وبسؤاله عن سبب تكرار قواعد انتهاك الحجر أجاب بأنه كان يشعر بالملل وحده في منزله".

وتابع أن المتهم "معروف للعدالة عن عدة جرائم. إذ حُكم عليه في عام 2019 بالمراقبة القضائية وخدمة المجتمع. كما سيحاكم قريباً لقيادته تحت تأثير الكحول".

من جانبه، أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنر، الأربعاء، أنه تم تحرير محاضر غرامات ضد 359 ألف فرنسي لانتهاكهم تدابير الحجر الصحي المنزلي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال كاستنر خلال مقابلة لمحطة "إل.سي.إي" الفرنسية أن 5.8 مليو فرنسي أصدروا تصاريح الخروج من المنزل، بينما دفع 359 ألف غرامة لعدم الامتثال لقواعد الحجر، مشدداً على أنه لا يجب على الفرنسيين الذهاب للأجازة أثناء الحجر إنما للبقاء في المنزل.

وأضاف الذي دخلت بلاده الأسبوع الثالث على التوالي منذ فرض الحجر الصحي، أنه طلب من المحافظين في المناطق السياحية المعنية ضمان تدابير الحجر، وحذر من تشديد الرقابة على طرق المغادرة التقليدية في الإجازة، ابتداء من الجمعة المقبلة حيث بداية اجازة الربيع في البلاد.

وتابع:"نحن بحاجة إلى تأميم شركة لوكسفر اسطوانة الأكسجين وشركة فامار للأدوية. نحن شهر خلف أجهزة التنفس. لقد كنت أقول هذا لمدة ثلاثة أسابيع. لن نخرج من هذا الاحتواء بعد تدخل الحكومة على شاشة التلفزيون.

وأكد كاستنر: "مسؤوليتي هي ضمان مراقبة الاحتواء لحماية الفرنسيين"، مشيراً إلى أنه سيتم التحكم في تدابير الحجر عن طريق التحكم في حركة القطار والطائرة وعلى الطرق السريعة".