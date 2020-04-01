إيطاليا: تسجيل 727 وفاة جديدة بكورونا وارتفاع الإصابات إلى أكثر من 110 ألف

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، في إيطاليا بأكثر من 700 حالة، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي أعلن فيه مسؤول بارز أن القيود الاجتماعية أصبحت أكثر صعوبة ولا يستطيع السكان تحملها.

وأعلنت وكالة الحماية المدنية في النشرة اليومية الخاصة بتطورات وباء كورونا، أنها سجلت اليوم الأربعاء، 727 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 13155 حالة، وهي أعلى حصيلة في العالم.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة، وبينها حالات التعافي والوفاة، إلى 110574، بزيادة يومية بلغت 5ر4%، مقارنة بزيادة 4% أمس الثلاثاء.

وقالت السلطات الصحية الإيطالية إن منحنى العدوى وصل إلى "مستوي مرتفع ثابت" مؤكدة الحاجة إلى مزيد من الجهود لخفض مستواها.

وكان وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا حذر في وقت سابق اليوم أمام مجلس الشيوخ من "التفاؤل السهل الذي قد يُقَوِّضْ الجهود المبذولة: الإشارات الإيجابية الأولى لا تعني أن الإنذار قد انتهى".

وقال سبيرانزا إن الحكومة تعتزم تمديد حالة الإغلاق العام حتى يوم 13 أبريل، وحذر من أن التراخي قد يضيع الجهود المبذولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وتم إغلاق المدارس ومعظم المتاجر والمصانعن كما جرى حظر التجمعات العامة، وتم إصدار أوامر للمواطنين بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للعمل وحالات الطوارئ والمهام الضرورية مثل شراء الطعام.

وصرح أجوستينو ميوزو، المسؤول البارز بوكالة الحماية المدنية، أمام مجموعة من الصحفيين الأجانب بأن "الاضطراب الاجتماعي" الناجم عن القيود "هو أحد الجوانب المرتبطة بـالأزمة".

وقال إنه في بداية حالة الطوارئ كان التركيز على إنقاذ الأرواح ولكن الآن "مع بقاء كل الدولة (في حالة إغلاق) بالمنازل.. ندرك أن هذا وضع مرهق".

وأشار ميوزو إلى أمثلة من التوترات الاجتماعية، مثل حالات شجار التي تقع أثناء الوقوف في طوابير أمام المتاجر، والخطر المتزايد لحدوث عنف منزلي.