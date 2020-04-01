قال الدكتور حسام حسني أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن اللجنة زارت معظم مستشفيات العزل لدعم العاملين بها، مشيدًا بجهود الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالخدمات الصحية في المستشفيات.

وأضاف حسني، خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج «صالة التحرير» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن معظم الأطباء تبرعوا بمكافآتاهم المادية، التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ تقديرًا لجهودهم المبذولة في الأزمة الحالية، لمكافحة فيروس كورونا.

وأوضح أن قرار توجيه المستشفيات الخاصة لتصبح على خط مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، سيخفف الأحمال على مستشفيات الصدر والحميات، نظرًا لتفوق إمكانياتها.

واتخذت الدولة بعض الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، جاء من ضمنها إدخال المستشفيات الخاصة على خط مواجهة كورونا، بعد مخاطبة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، للدكتور علاء عبد المجيد رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، بضرورة اتخاذ المستشفيات الخاصة الإجراءات اللازمة لمواجهة الفيروس المستجد.