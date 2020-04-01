جريزمان: فخورا لدفاعي عن ألوان أتلتيكو مدريد

اعترف المهاجم الفرنسي لنادي برشلونة الإسباني أنطوان جريزمان بأنه «يفتقد كثيرًا إلى كرة القدم» وذلك في دردشة مع متصفحي الإنترنت في الوقت الذي يلازم فيه منزله بسبب الحجر الصحي جراء تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، الذي يعد هو العدو الأول للبشرية والكرة الأرضية.

وقال جريزمان أحد افراد منتخب بلاده المتوج بكأس العالم لكرة القدم في روسيا 2018: «الحجر يسير بشكل جيد. أفتقد كرة القدم كثيرًا لكن لا نستطيع القيام بأي شيء، موضحًا لقد خاب أملي جراء تأجيل كأس أوروبا 2020، لكن الأمر أفضل بهذه الطريقة لأننا نعاني من إصابات كثيرة ها الموسم».

واعتبر بأن أفضل مباراة خاضها «كانت مواجهة آرسنال مع أتلتيكو مدريد "فريقه السابق" في نصف نهائي الدوري الأوروبي. أنا فخور جدًا من دفاعي عن ألوان أتلتيكو مدريد».

وعن كيفية تمضية أيامه في المنزل في الآونة الأخيرة قال جريزمان «لدينا الوقت لممارسة الكثير من الرياضات، سيستمر الأمر كذلك على مدى 30 يومًا على الأقل. لا أدري متى يعاود الدوري ولا متى نعاود التدريبات».

ولا تزال الجهود المبذولة في التصدي لتفشي وباء فيروس كورونا المستحدث «كوفيد 19»، تجري على قدم وساق في جميع الدول، بعدما اقتربت منظمة الصحة العالمية من تسجيل المليون حالة إصابة والتي من المتوقع أن تكون خلال الأسبوع الجاري، بعدما بدأ تفشي تلك الجائحة في مدينة ووهان الصينية، وباتت أكثر الدول تضررًا حاليًا الولايات المتحدة الأمريكية بعدما تخطت إيطاليا في عدد الإصابات.

وتجاوزت عدد الإصابات حول العالم أجمع أكثر من 809 ألف حالة إصابة وأكثر من 39 ألف حالة وفاة، حيث تجاوزت أمريكا 165 ألف إصابة، وإيطاليا 101 ألف إصابة، وإسبانيا 94 ألف حالة إصابة والصين وصلت إلى 82 ألف إصابة.