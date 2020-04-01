الناتو يؤكد جاهزيته وسط مخاوف من استغلال محتمل لأزمة كورونا لشن أعمال عدائية

أكد ينس ستولتنبرج أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم الأربعاء أن الحلف لا يزال قويا وموحدا وقادرا على الدفاع عن نفسه رغم جائحة كورونا.

وقال أمين عام الحلف العسكري، الذي يضم 30 دولة، في بروكسل، :"هدفنا الرئيسي هو ضمان ألا تتحول الأزمة الصحية الراهنة إلى أزمة أمنية".

وتخشى دول الحلف من أن يستغل الخصوم الوضع للقيام بأنشطة عدائية، في وقت تركز فيه الدول الأعضاء بصورة رئيسية على مكافحة الفيروس.

وأجرت روسيا الأسبوع الماضي مناورة واسعة النطاق ضمت منطقتيها العسكريتين الأقرب جغرافيا من دول أعضاء بالحلف في أوروبا الشرقية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن التمرين يهدف إلى ضمان حالة الجاهزية في ظل انتشار كورونا.

وقال ستولتنبرج: "إننا نتابع بالطبع أنشطة عسكرية كبيرة بالقرب من الناتو ... ولكننا نحافظ على جاهزيتنا العملياتية".

ومن المتوقع أن يؤكد وزراء خارجية دول الحلف على هذه الجاهزية خلال اجتماع مقرر غدا الخميس بتقنية مؤتمر الفيديو (فيديو كونفرنس).

كما من المتوقع أن تركز المحادثات على التعامل مع أزمة تفشي كورونا. وقد ساعد الحلف بالفعل في إيصال الإمدادات العاجلة للأعضاء الأكثر تضررا، مثل إيطاليا وإسبانيا، بينما تدعم القوات المسلحة الوطنية الإجراءات المحلية لمكافحة الفيروس.

ومن المقرر أن يتخذ الوزراء قرارات تتعلق بأنشطة الحلف في العراق، إلى جانب التطورات في أفغانستان، كما سيرحبون بالعضو الثلاثين في الحلف، مقدونيا الشمالية، التي انضمت الأسبوع الماضي.