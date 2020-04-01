تركيا: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى أكثر من 15 ألف والوفيات إلى 277

قال فخر الدين قوجة وزير الصحة التركي، اليوم الأربعاء، إن ما يصل إلى 63 شخصا توفوا، بسبب فيروس كورونا المستجد، في البلاد خلال 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 277.

وأعلن قوجة أن حصيلة حالات الإصابة بالفيروس المؤكدة ارتفعت إلى 15 ألف و679، حيث ثبت إصابة 2114 شخصا آخرين بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية.

وتابع أن 333 مريضا تعافوا وخرجوا من المستشفيات منذ بداية تفشي المرض، مشيرا إلى أن جميع ولايات تركيا الـ81 سجلت حالات إصابة بفيروس كورونا.

وذكر أن ما يقرب من 80% من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا حدثت في تركيا بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا.

واستطرد أن 601 من العاملين في مجال الرعاية الصحية أصيبوا بالفيروس في تركيا.