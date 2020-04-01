

الوزارة: خادم الحرمين يأمر بتقديم الرعاية الصحية مجاناً لمخالفي الإقامة والعمل وأمن الحدود المصابين





تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، أمس، عددا من التقارير من مكتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم.

وخلال تقريره، أشار المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرازق أحمد، إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمر بتقديم الرعاية الصحية مجاناً لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود المصابين بـ"كورونا" المشتبه فى إصابتهم به، فى المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة، بدون أى تبعات قانونية، بما يضمن الأمن الصحي للمملكة ومواطنيها ومقيميها.

وأوضح المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شددت علي أنه يحظر علي القطاع الخاص إجبار العاملين على أخذ إجازة بدون راتب خلال فترة تخفيض العمل ولا يجوز إجبارهم على العمل أكثر من ساعات العمل المتفق عليها.

وأضاف رجائي خلال تقريره، أن الوزارة كدت كذلك على أنعقود العمل ملزمة لطرفي العلاقة التعاقدية، صاحب العمل والعامل، ومن ثم لا تؤثر الظروف الاستثنائية المؤقتة فيها"، مشيرة إلي أن نظام العمل في السعودية لا يسمح بمنح العاملين إجازة بدون مرتب إلا في حالة موافقتهم على ذلك، ويمكن للمنشآت التي لديها عاملون لا تسمح لهم الظروف الحالية بأداء أعمالهم وفق الطرق التقليدية، اتباع طرق بديلة، بتمكنهم من استكمال مهامهم عن بعد.

وفي تقرير من مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية ببيروت لبنان، كشفت شرين عبد الجواد الملحق العمالي بالسفارة المصرية، عن أنه بالمتابعة مع القنصلية تبين إصابة ٤ مصريين بـفيروس كورونا، ويتلقون العلاج الآن، أحدهم بمستشفى رفيق الحريرى الجامعة، وثلاثة فى مستشفى أوتيل ديو دى فرانس وحالتهم جميعا مستقرة، مشيرة إلي أن إجمالي الاصابات من جنسيات مختلفة حتى الآن ٤٤٦ حالة، وعدد الوفيات ١١حالة.

وأكد تقرير المستشار العمالي بالعاصمة عمان الأردن، طلعت السيد، عدم الإعلان عن تسجيل أي حالات لمواطنين مصرين حتى الأن، مشيرا إلي أن وزارة الصحة الأردنية سجلت 6 حالات إصابة جديدة بالفيروس ، ليرتفع عدد الحالات الإجمالي في المملكة إلى 274 حالة، منوها إلي قيام المملكة بإنشاء صندوق لدعم المجهود الوطني لمكافحة وباء "كورونا"، في ظل الظروف الاستثنائية ومواجهة آثاره الاقتصادية والاجتماعية يسمى "همة وطن".