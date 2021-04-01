 الكشف على 541 رأس ماشية في قافلة بيطرية بقرية الرحامنة بدمياط - بوابة الشروق
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الكشف على 541 رأس ماشية في قافلة بيطرية بقرية الرحامنة بدمياط

ماشية
ماشية
حلمي ياسين:
نشر في: الخميس 1 أبريل 2021 - 8:33 م | آخر تحديث: الخميس 1 أبريل 2021 - 8:33 م
نظمت مديرية الطب البيطري بدمياط، قافلة طبية بيطرية مجانية، ضمن مبادرة "حياة كريمة" في قرية الرحامنة التابعة لمركز فاسكور، لعلاج جميع الحيوانات والطيور، تحت رعاية الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.

وقال إيهاب شكري، مدير عام مديرية الطب البيطري بدمياط، إن القافلة الطيبة البيطرية، تم خلالها الكشف وصرف علاج لعدد 223 من الخيول والدواب، و541 رأس ماشية "أبقار -جاموس - أغنام" وعدد 2520 من الدواجن تربية منزلية، مؤكدا أن القافلة تهدف إلى مساعدة جميع المربين مجاناً، بالإضافة إلى أن القافلة تعالج جميع أنواع الحيوانات والطيور والمواشي مجانا.

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