حمدوك يؤكد قدرة الحكومة السودانية على حماية المدنيين بدارفور

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، قدرة الحكومة السودانية على حماية المدنيين بإقليم دارفور (غرب السودان)، وجاهزية قواتها لملء الفراغ الذي خلفه خروج بعثة "يوناميد".



والتقى حمدوك، اليوم الخميس، مع وفد مجلس الأمن والسلم الأفريقي، حيث أطلع الوفد على إنجازات الحكومة الانتقالية خلال الفترة الماضية ووقف على التحديات التي تجابهها وبرامج الفترة المقبلة داخليا وخارجيا، بالإضافة إلى جهودها لإنجاح مؤتمر باريس المقرر عقده الشهر المقبل، كما اطمأن الوفد على قدرة الحكومة الانتقالية على مجابهة كافة التحديات التي تواجهها.



وقدم الوفد التهنئة لرئيس مجلس الوزراء على خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والتقدم في مجالات تعزيز دور المرأة والشباب.



وفيما يتصل بسد النهضة، أكد الوفد ضرورة مواصلة الحوار بين الدول الثلاث من خلال المشاركة في مؤتمر "كنشاسا"، الذي دعت له حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية لعكس قدرة الدول الأفريقية على الوصول لحلول للمشاكل الافريقية عبر الحوار البناء.