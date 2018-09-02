إيقاف معلمين في مدرسة خاصة ببريطانيا لعرض صور مسيئة للرسول

قالت صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية انه تم إيقاف معلمين اثنين آخرين بسبب رسم كاريكاتوري للنبي محمد تم عرضه على التلاميذ في مدرسة باتلي الخاصة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمعلمين الذين تم التحقيق معهم بشأن الحادثة التي عرضت فيها الرسوم الكاريكاتورية المثيرة للجدل خلال درس تعلم المخاطر إلى ثلاثة مدرسين.

وقالت الصحيفة انه تم إيقاف الموظفين الثلاثة في المدرسة في ويست يوركشاير بعدما اشتكى تلاميذ إلى أبائهم، واحتشد محتجون غاضبون خارج بوابات المدرسة لمدة يومين الأسبوع الماضي بعد أن قام مدرس بعرض الرسوم كجزء من درس عن الكفر.

واختبأ المعلم، وهو في أواخر العشرينات من عمره، ولم يتم الكشف عن اسمه بعد تلقيه تهديدات بالقتل، لكن المدرسة حاولت عدم الكشف عن المعلمين الآخرين لدرء الانتقادات لفشل أوسع في الطريقة التي تم بها تقديم الدرس المثير للجدل.