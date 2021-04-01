كرم قطاع صندوق التنمية الثقافية، مساء أمس، عددا من الأمهات اللاتي أثرين الحياة الفنية والسياسية والاجتماعية، من خلال صالون الفن والمجتمع الذي تقدمه الفنانة مديحة حمدي، بعنوان "المرأة المصرية.. تقديرا لرحلة الكفاح والمثابرة والعطاء"، بمركز الإبداع الفني.

تم تكريم كل من اسم الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي وتسلمتها ابنتها، اسم الراحلة الفنانة شويكار وتسلمتها شقيقتها، واسم الفنانة الراحلة سامية أمين وتسلمها زوجها الفنان مصطفى الدمرداش، والسفيرة ثناء شريف، والنائبات: صبورة السيد، الدكتورة جيهان البيومي، ونشوى المراغي، وعمدة الصعيد نشوى سرحان، والشاعرة سهام الزعري، ومن الفنانين كرم كل من الفنانة فردوس عبدالحميد، مصممة الملابس بماسبيرو سابقا وداد بشير، وآمال رمزي، فاطمة الكاشف، الإعلامية سحر عباس.