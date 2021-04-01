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أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الخميس، بتسجيل 37 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 14 ألفا و360 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم، إنه تم تسجيل 6015 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 856 ألفا و939.

وأشار التقرير إلى شفاء 4536 ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 764 ألفا و96 حالة.

وذكر أن المراكز الصحية استقبلت خلال الساعات الـ24الماضية 16 ألفا و408 أشخاص لتلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلي للذين حصلوا على التطعيم ضد فيروس كورونا إلى72 ألفا و408.