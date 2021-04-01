 الأوقاف عن توقف مشروع الإسكان بالعاشر: أي متضرر يتقدم بشكوى وسنلزم الشركة المنفذة بالإصلاح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأوقاف عن توقف مشروع الإسكان بالعاشر: أي متضرر يتقدم بشكوى وسنلزم الشركة المنفذة بالإصلاح

أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 1 أبريل 2021 - 2:56 ص | آخر تحديث: الخميس 1 أبريل 2021 - 2:56 ص

علق الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على مشكلة مشروع هيئة الأوقاف بالعاشر من رمضان، قائلًا إن أي متضرر من توقف المشروع يتقدم بشكواه، وستلزم الهيئة الشركة المنفذة بإصلاح الضرر قبل تسليم الوحدة للمواطن.

وأضاف طايع، في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الأربعاء: «نسير على نفس النهج الذي يسلكه الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنشاء حياة كريمة للمواطن».

وأوضح أنه سيتم التنسيق بين هيئة الأوقاف وجهاز مدينة العبور، لتنفيذ ما يخص الجهاز من إنارة الشوارع والطرق وغيرها، مشيرًا إلى تشكيل لجنة لمعاينة الأوضاع كافة غدًا، وبالتالي تلافي أي مشكلة لدى المواطن.

وأكد رئيس القطاع الديني، أن الهيئة ستكون عند حسن ظن الشعب المصري، وستقدم حياة آمنة للمواطنين ممن تقدموا لمشروع الهيئة في مدينة العاشر.

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