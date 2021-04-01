 ضبط حداد بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزله في الفيوم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ضبط حداد بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزله في الفيوم

مصطفى عطية:
نشر في: الخميس 1 أبريل 2021 - 1:17 م | آخر تحديث: الخميس 1 أبريل 2021 - 1:18 م

نجحت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الفيوم، بقيادة اللواء رمزي البسيوني مدير الأمن، في ضبط حداد لتنقيب عن الآثار داخل منزله بدائرة مركز شرطة طامية في الفيوم.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط حداد، مقيم بدائرة مركز شرطة طامية؛ لتنقيبه وحفره عن الآثار بمنزله، حيث عُثر على حفرة بقطر 2 متر وعمق 10 أمتار بغرفة داخل المنزل، كما ضُبط بحوزته أدوات الحفر والتنقيب. وبمواجهته اعترف بقيامه بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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