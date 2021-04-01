محافظ الغربية: تلقينا 156 ألف و263 طلب تصالح في مخالفات البناء

أعلن طارق رحمي محافظ الغربية، أن تلقي ١٥٦ ألف و٢٦٣ طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي ٩٧١ مليون و٤٨ ألف جنيه حتى أمس، حيث انتهت المهلة المحددة لاستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء من المواطنين.



وأوضح رحمي أن المحافظة قدمت التسهيلات الممكنة لتشجيع المواطنين على التصالح من تخفيض لأسعار التصالح مرتين في جميع المستويات و3 مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى ٦٥٪، وتوحيد سعر التصالح في القرى بـ٥٠ جنيها في جميع أنحاء الجمهورية واستمرار عمل المراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وخلال العطلات الرسمية لتلقي طلبات جميع المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا.



وأردف محافظ الغربية أن مبالغ التصالح ستستخدم لخدمة مواطني المحافظة عن طريق تقديم خدمات متعددة وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بنطاق المحافظة.