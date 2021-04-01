الكويت تعلن استمرار الحظر الجزئي خلال شهر رمضان

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، الاستمرار في تطبيق حظر التجول الجزئي في البلاد على أن يبدأ مساء يوم الخميس 8 أبريل 2021، وذلك حتى صباح يوم الخميس 22 أبريل 2021 من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي.

ونقلًا عن وكالة الكويتية «كونا»، مساء الخميس، أشار المزرم، إلى السماح أثناء فترة الحظر الجزئي خلال شهر رمضان المبارك، بخدمة توصيل المطاعم والمقاهي ومراكز تسوق الغذاء من الساعة 7 مساء حتى 3 صباحا.

ولفت إلى تخصص الفترة من الساعة 7 مساءً وحتى 10 ليلاً لممارسة رياضة المشي داخل المناطق السكنية فقط دون استخدام السيارات أو غيرها مع ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الصحية الاحترازية.

وذكر متحدث الحكومة الكويتية أنه سيتم التسوق بنظام حجز المواعيد لدخول الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية من الساعة 7 مساءً حتى 12 منتصف الليل، خلال فترة الحظر الجزئي.