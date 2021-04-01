مكتوميناي: مانشستر يونايتد الإنجليزي يتطور تحت قيادة سولشاير رغم تذبذب النتائج

قال الاسكتلندي سكوت مكتوميناي لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن النتائج المتذبذبة تسببت في عرقلة مسيرة فريقه هذا الموسم، لكنه أشاد بالنرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني للفريق مؤكدا أن فريقه يتطور تحت قيادته.

كان مانشستر يونايتد بقيادة سولشاير، قد خرج من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي على يد ليستر سيتي وذلك قبل التوقف الدولي، ليتلقى الفريق خسارته الأولى خارج ملعبه في 30 مباراة.

كما خرج الفريق من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة، على يد مانشستر سيتي في الدور قبل النهائي، وودع مسابقة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات.

ورغم ذلك فإن مانشستر يونايتد واصل طريقه في بطولة الدوري الأوروبي حيث وصل إلى دور الثمانية عقب فوزه على ريال سوسيداد الإسباني في دور الـ32 وميلان الإيطالي في دور الستة عشر، ليضرب موعدا مع غرناطة الإسباني، في الوقت الذي يحتل فيه الفريق المركز الثاني في الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 14 نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر، مع وجود مباراة مؤجلة له، لكن مكتوميناي يعتقد أن فريقه يسير على الطريق الصحيح.

وقال مكتوميناي في تصريحات لشبكة "إي اس بي إن" التليفزيونية: "لدينا مجموعة من اللاعبين أصحاب إمكانيات عالية للغاية".

وأضاف: "الناس يتناسون سريعا إمكانياتنا العالية، وذلك بسبب نتائجنا المخيبة في بعض الأحيان، هذا الفريق يتطور، ولا أعتقد أن هذا الوقت مناسب للذعر أو المخاوف".

وشارك مكتوميناي في 39 مباراة مع الفريق في كل البطولات هذا الموسم، وهو أكثر موسم يشارك فيه بالنسبة لعدد المباريات منذ ظهوره الأول مع الفريق في موسم 2016 / 2017.