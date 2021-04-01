اكتشاف سلالة جديدة من كورونا لدى فحص مسافر من تنزانيا إلى أنجولا

اكتشفت سلطات الأمراض الأفريقية سلالة جديدة من فيروس كورونا لدى فحص مسافر متجه من تنزانيا إلى أنجولا.

وقالت المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض إن السلالة تحتوي على نحو 40 طفرة.

وقال رئيس المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض،جون نكينجاسونج، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "هذا بالتأكيد نوع مختلف من القلق".

ومن المحتمل أن يكون تتبع السلالة الجديدة مستحيلا، لأن تنزانيا لا تكشف عن أي بيانات حول وضع فيروس كورونا.

وقاوم الرئيس الراحل جون ماجوفولي- الذي توفي مؤخرا- تحركات مكافحة فيروس كورونا خلال فترة وجوده في السلطة.

ومع عدم وجود سوى القليل من الأدلة، قال نكينجاسونج إنه من الصعب معرفة ما إذا كانت اللقاحات الحالية سوف تساعد في محاربة السلالة الفيروسية الجديدة.

وإلى جانب العديد من البلدان الأخرى، تتجه القارة نحو موجة ثالثة من تفشي كورونا، حسبما قال نكينجاسونج.

وتم رصد سلالة كورونا التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا والسلالة التي تم اكتشافها في جنوب أفريقيا في 18 دولة في أنحاء القارة الأفريقية، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ورحب نكينجاسونج بموافقة أحد صانعي اللقاحات، وهي شركة جونسون آند جونسون، على البدء في إنتاج لقاحها في جنوب أفريقيا.

ووافقت الشركة على توفير 220 مليون جرعة، مع خيار توفير 180 مليون جرعة أخرى، وسوف يتم تصنيع الغالبية العظمى منها في جنوب أفريقيا.