تعافي مبيعات التجزئة في ألمانيا خلال فبراير الماضي

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، اليوم الخميس، نمو مبيعات التجزئة في ألمانيا خلال فبراير الماضي لأول مرة منذ 3 أشهر، وإن كان بوتيرة أبطأ من توقعات المحللين.
وذكر مكتب الإحصاء أن مبيعات التجزئة في ألمانيا زادت خلال فبراير الماضي بنسبة 1.2% شهريا بعد تراجعها خلال يناير الماضي بنسبة 6.5% وفقا للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون نمو المبيعات بمعدل 2%.
في الوقت نفسه، جاءت مبيعات التجزئة خلال فبراير الماضي أقل من مبيعات الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 9% بعد تراجعها بنسبة 9.3% سنويا خلال الشهر السابق. وكان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات بنسبة 6.3% سنويا خلال فبراير الماضي.
وتراجعت مبيعات الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.6% سنويا في حين تراجعت مبيعات المنتجات غير الغذائية بنسبة 13.8% سنويا.