تعافي مبيعات التجزئة في ألمانيا خلال فبراير الماضي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، اليوم الخميس، نمو مبيعات التجزئة في ألمانيا خلال فبراير الماضي لأول مرة منذ 3 أشهر، وإن كان بوتيرة أبطأ من توقعات المحللين.

وذكر مكتب الإحصاء أن مبيعات التجزئة في ألمانيا زادت خلال فبراير الماضي بنسبة 1.2% شهريا بعد تراجعها خلال يناير الماضي بنسبة 6.5% وفقا للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون نمو المبيعات بمعدل 2%.

في الوقت نفسه، جاءت مبيعات التجزئة خلال فبراير الماضي أقل من مبيعات الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 9% بعد تراجعها بنسبة 9.3% سنويا خلال الشهر السابق. وكان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات بنسبة 6.3% سنويا خلال فبراير الماضي.

وتراجعت مبيعات الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.6% سنويا في حين تراجعت مبيعات المنتجات غير الغذائية بنسبة 13.8% سنويا.