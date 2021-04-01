قناة السويس: تخفيضات للسفن المتأثرة بأزمة السفينة الجانحة بنسبة من 5 إلى 15%

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن التعويضات للقناة عن أزمة السفينة الجانحة يعتبر حق للدولة ولرجال الهيئة الذين استمروا في العمل المتواصل على مدار 6 أيام متتالية لتعويم السفينة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن تعويم سفينة جانحة بهذا الحجم قد يستغرق 3 أشهر في أي مكان في العالم، علاوة على أنه تم إخراجها دون إصابتها بأي تلف، مشيرًا إلى عمل رجال الهئية بحرفية عالية جدًا.

وأشار إلى تواصل الرئيس معه حتى الآن لمتابعة أزمة السفن المحتجزة، إضافة إلى أنه وجه بتقديم تخفيضات لتلك السفن، نتيجة انتظارهم لحين انتهاء أزمة السفينة الجانحة، موضحًا أن نسب التخفيض ستتراوح من 5 إلى 15%، وفقًا للمدة الزمنية التي مكثتها كل سفينة.

وأوضح أن السفينة إيقر جيفن لن تغادر القناة لحين الانتهاء من التحقيق وموافقتهم على مبلغ التعويض الذي سيتم إقراره، مضيفًا أنه في حالة عدم موافقتهم سيتم اللجوء إلى القضاء مع التحفظ على السفينة.

وذكر أن السفينة أيفر جيفين على متنها بضائع تقدر بنحو 3.5 مليارات دولار، لافتًا إلى تعاون الشركة المالكة للسفينة الجانحة مع القناة لحل الأزمة بإرسال القاطرة الهولندية.

