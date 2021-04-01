افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، مساء اليوم الأربعاء، معرضي بيع السلع الغذائية، ومستلزمات شهر رمضان الكريم، بأسعار مخفضة تحت شعار,"أهلا رمضان"، أمام نادي الشبان المسلمين بمدينة الفيوم.

وتنظم الغرفة التجارية المعرضين بالتعاون مع مديرية التموين، وحزب مستقبل وطن، بحضور النائب عبد القادر الجارحي، والنائب أيمن شكري، والنائبة ميرفت عبد العظيم، والمحاسب سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمحاسب مجدي جاب الله، رئيس الغرفة التجارية بالفيوم، وأحمد شاكر، رئيس مركز ومدينة الفيوم.

قال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، إن المحافظ تفقد أقسام المعرضين، الذين اشتملا على السلع الغذائية الأساسية مثل اللحوم، والدواجن، ومنتجات الألبان، والأرز، والمكرونة، والسكر، والزيت، والبقوليات، والخضار، والفاكهة، والعسل، والعصائر، وياميش رمضان، إضافة إلى الملابس الجاهزة، لافتاً إلى أنه يتم بيع هذه السلع للمواطنين، بأسعار مخفضة بنسب تتراوح بين 15% إلى 40% عن مثيلتها بالأسواق الخارجية.

وأكد المحافظ، أن إقامة مثل هذه المعارض يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل، لدورها في توفير العديد من المتطلبات الغذائية بأسعار أقل عن السوق المحلي، مضيفاً إلى أنه سيتم التوسع في إقامة المزيد من المعارض بجميع مراكز المحافظة، وتزويدها بكل المنتجات الغذائية للتسهيل على المواطنين.

ووجه المحافظ، بعرض المزيد من السلع الأساسية بالمعارض التي يتم إقامتها، لتغطية احتياجات المواطنين منها، على أن يتوالي إقامة هذه المعارض على مدار شهر رمضان الكريم، بكل المدن والمراكز، لتغطي شريحة أكبر من المواطنين، لافتا إلى ضرورة تواجد مفتشي الصحة، والتموين، والطب البيطري، بجميع المعارض لضمان مراقبة عمليات البيع ومراجعة الأسعار، وسلامة الأغذية.

ولفت "الأنصاري"، إلى أنه يتم التنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع المدني، في توزيع المساعدات وكراتين المواد الغذائية، لتحقيق عدالة التوزيع، ومنع الازدواجية، موجها باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية بتلك المعارض، لمواجهة انتشار العدوى بفيروس "كورونا"، والحفاظ على سلامة المواطنين.





