يعتبر التبول اللاإرادي مشكلة شائعة عند الأطفال الصغار، وذلك لأنه شيء خارج عن سيطرتهم، خاصة عند الصغر، ولكن عندما يبدأ الأطفال في النمو والنضج يصبحون أكثر وعيًا بالحالة يتوقفون تدريجياً، لذلك يمكن أن يكون التبول اللاإرادي المستمر سببًا خطيرًا لقلق الوالدين، لذلك نشر موقع "سيليب فاونديشن" مجموعة من المعلومات حول أسباب التبول اللاإرادي عند الأطفال وما يمكن فعله للوقاية منه؟.

•ما مدى انتشار التبول اللاإرادي عند الأطفال؟

التبول اللاإرادي عند الرضع والأطفال الصغار شائع للغاية، حيث أكدت إحدي الدراسات أن 40 % من الأطفال في سن 3 سنوات يتبولون في الفراش، مما أربك العديد من الخبراء ودفعهم إلى التساؤل عن سبب اختيار بعض الأطفال لتبليل الفراش بينما يمتنع الآخرون عنه، حيث يعتقدون أن السبب في ذلك يعود إلى عدم نمو مثانة الطفل، والتي لا تستطيع تخزين البول لفترة طويلة من الزمن، لذلك يعتبر التبول اللاإرادي ظاهرة شائعة بين الأطفال الذين لا يزالون في مراحل نموهم.

•أسباب التبول اللاإرادي عند الأطفال

يمكن أن تؤدي أشياء كثيرة إلى التبول اللاإرادي عند الأطفال، حيث يستغرق الأطفال وقتًا لتحقيق السيطرة الكاملة على مثانتهم، وذلك لأن مثانتهم لا تزال في مرحلة النمو ولا يمكنها استيعاب الكثير من البول، أو قد تكون الحالة وراثية، أي أن أحد أفراد الأسرة المقربين عانى من نفس حالة التبول اللاإرادي، أو إذا كان الطفل يعاني من عدوى في المسالك البولية، حيث قد يكون ذلك أحد أسباب عدم تمكنه من التحكم في الرغبة في التبول.

•نصائح لمنع طفلك من تبليل الفراش

-التأكد من زيارة الطفل إلي المرحاض قبل 15 دقيقة من موعد نومه أو قبله مباشرة، والتأكد من أنه لا ينام ومثانته ممتلئة، حيث أنه من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى التبول اللاإرادي.

-عدم السماح للطفل بشرب المشروبات المحتوية على الكافيين أو السكرية قبل الذهاب إلى الفراش، حيث يمكن أن يتسبب هذا في الرغبة بالتبول في كثير من الأحيان.

-تجنب معاقبة الطفل على أخطائه بشكل مبالغ فيه، وذلك لأن هذا يمكن أن يسبب شيء من الخوف والذي ينتج عنه تبول لاإرادي.