الصحة: مصر أول دولة أفريقية تحصل على لقاحات كورونا من التحالف الدولي

قال الدكتور محمد حساني، مستشار وزيرة الصحة لمبادرات الصحة العامة، إن مصر تسلمت أول شحنة اللقاحات المتعاقد عليها مع التحالف الدولي جافي، ذاكرًا أن الشحنة تضم نحو 850 ألف جرعة من اللقاحات من أصل 40 مليون جرعة مخصصة لمصر.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الخميس، أن مصر من أول الدول الأفريقية التي تسلمت الجرعات التي سيوفرها التحالف الدولي، مشيرًا إلى استلام شحنات تباعًا خلال فترة المقبلة ما سيساهم في توسيع نطاق التطعيمات والسيطرة على الوباء.

وأوضح أنه تم استلام شحنة واحدة من شركة أسترازينكا والتي اشتملت على 50 ألف جرعة، مضيفًا أن الشحنة التي استقبلتها مصر اليوم تعد الثانية من لقاح أسترازينكا وتضم نحو 850 ألف جرعة.

وأشار إلى استقبال مصر لشحنتين هدية من جمهورية الصين واللتان شملا 600 ألف جرعة من لقاح سينوفارم، إضافة إلى هديتين من نفس اللقاح من دولة الإمارات ويقدر عددها بنحو 80 ألف جرعة.

وذكر أن كلا اللقاحين الصيني وأسترازينكا متقاربان في مستوى الحماية من فيروس كورونا، موضحًا أن الفارق الزمني بين جرعتي لقاح سينوفارم تصل إلى 21 يومًا، ومن شهر إلى 3 أشهر بين جرعتي لقاح أسترازينكا.

ولفت إلى خضوع جميع شحنات لقاح كورونا للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم التي بلغ عددها حاليًا 139 مركزًا على مستوى الجمهورية، قائلًا إن الفترة الماضية شهدت إقبال أكثر من جانب المواطنين على التسجيل للحصول على لقاح كورونا.

واستقبلت مصر 854 ألفًا و400 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة «استرازينيكا»، بمطار القاهرة الدولي، ضمن اتفاقية «كوفاكس» بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة «اليونيسف» والبنك الدولي، وذلك ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعًا.

