ارتفاع أرباح ميكرون تكنولوجي خلال الربع الثاني

أعلنت شركة صناعة رقائق الذاكرة الأمريكية ميكرون تكنولوجي اليوم الأربعاء زيادة أرباحها خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وذكرت الشركة أن أرباحها خلال الربع الثاني بلغت 603 ملايين دولار بما يعادل 53ر0 دولار للسهم الواحد، مقابل 405 ملايين دولار بما يعادل 36ر0 دولار للسهم الواحد خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت أرباح الشركة المعدلة، بعد استبعاد البنود غير المتكررة 13ر1 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، بما يعادل 98ر0 دولار للسهم الواحد، في حين كان المحللون يتوقعون وصول هذه الأرباح إلى 95ر0 دولار للسهم.

في الوقت نفسه ذكرت الشركة أن إيراداتها خلال الربع الثاني زادت بنسبة 30% إلى 24ر6 مليار دولار، مقابل 8ر4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.