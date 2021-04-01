تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، عبر برنامج "معكم"، الدكتور محمد طه صاحب أعلى مبيعات للكتب الشبابية في الآونة الأخيرة، وذلك بمناسبة كتابة الجديد "ذكر شرقي منقرض"، وذلك غدًا الجمعة، عبر قناة cbc، في تمام الساعة التاسعة مساء.

وخلال الحلقة، يكشف المؤلف أن الكتاب نتاج مجموعة من المشاكل والتحليل لعدد من الحلات المرضية التي تتردد عليه في مجال عمله كطبيب نفسي، وكيف أن الدراسات والتجارب تثبت يوما بعد الآخر أن "الذكر الشرقي" إذا ما استمر في تعنته وتعديه وتحكمه في زوجته، أو شقيقته أو ابنته بهذا العنف، فإنه سوف ينقرض قريبًا بلا شك.

ويوضح "طه" الأساليب التي تستطيع من خلالها أي فتاة أن تتعرف أو تكتشف ما إذا كان الشاب، أو الرجل الذي يتقدم للارتباط بها يعد "ذكرًا شرقيًا" أم أنه "رجل شرقي".

"ذكر شرقي منقرض"، لاقى إعجابًا كبيرًا من المتابعين له، وكذلك من عدد من الشخصيات العامة والفنانين الذين التقطوا لأنفسهم صورًا مع الكتاب، للإشادة به.