روبرت كوخ: ألمانيا تسجل أكثر من 24 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، اليوم الخميس، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 24 ألفا و300 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة، فضلا عن 201 حالة وفاة.

وكان تم تسجيل 22 ألفا و657 حالة إصابة جديدة و228 حالة وفاة في غضون 24 ساعة قبل أسبوع واحد.

وأضاف المعهد أن عدد حالات الإصابة الجديدة لكل 100 ألف مواطن التي تم تسجيلها خلال آخر 7 أيام، وهو ما يسمى بمعدل حدوث العدوى لكل سبعة أيام، بلغ صباح اليوم 134.2، وارتفع بذلك على ما كان عليه أمس الأربعاء والذي كان يبلغ 132.3.

وتابع المعهد أن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها منذ بدء تفشي الوباء في ألمانيا وصل إلى مليوني و833 ألفا و173 حالة إصابة، لافتا إلى أن إجمالي العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك كثيرا؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.

وبحسب المعهد، بلغ عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس نحو مليوني و535 ألف شخص، فيما بلغ عدد حالات الوفاة إثر الإصابة بالفيروس 76 ألفا و543 حالة.

وجاء في تقرير الوضع الخاص بالمعهد مساء أمس الأربعاء أن إجمالي عدد إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس لكل 7 أيام على المستوى الاتحادي، وهو ما يسمى أيضا بمعدل الاستنساخ، تراجع أمس إلى 0.97، فيما كان يبلغ أول أمس الثلاثاء 1.01، ويعني ذلك أن كل 100 مصاب بالفيروس يمكنهم حاليا نقل العدوى إلى 97 شخصا آخرين.