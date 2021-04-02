مدينة الدواء: نستخدم الماكينات الموجودة بالشركات العالمية في أوروبا وأمريكا

قال الدكتور عمرو ممدوح، الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة الدواء المصرية، إن المدينة تعتمد على التكنولوجيا في إنتاج الأدوية، وبالتالي تقليل العامل البشري، لإخراج أصناف على مستوى الجودة العالمي.

وأضاف ممدوح، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الخميس، أن منتجات مدينة الدواء المصرية ستضاهي الشركات العالمية في الجودة والفعالية والأمان، موضحًا أن كل الماكينات المستخدمة هي نفسها الموجودة بالشركات العالمية في أوروبا والولايات المتحدة.

وأكد أن المدينة بها كل الخدمات، من محطات مياه وكهرباء وغلايات وبرادات، فضلًا عن وجود الإمكانيات للتوسع فيما بعد، مضيفًا أن المدينة تستهدف جذب الشركات العالمية التي لا تمتلك مصانع في مصر، للتعاون والشراكة، والتي يبلغ عددها 25 شركة.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، افتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين.