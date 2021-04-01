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ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان

طوكيو - د ب أ:
نشر في: الخميس 1 أبريل 2021 - 9:50 ص | آخر تحديث: الخميس 1 أبريل 2021 - 9:50 ص

أظهر تقرير اقتصادي نشر، اليوم الخميس، نمو نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الماضي.

وارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع الذي يصدره مصرف جيبون بنك إلى 52.7 نقطة خلال مارس الماضي، مقابل 51.4 نقطة خلال مارس الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش نشاط القطاع.

وارتفع مؤشرا الإنتاج والطلبيات الفرعيان، في حين استقر مؤشر التوظيف. واستمر تفاؤل الشركات بشأن مستقبل الإنتاج.

في الوقت نفسه، استمر تزايد اضطراب سلاسل توريد مستلزمات الإنتاج خلال مارس الماضي مما أدى إلى وصول فترات تسليم المستلزمات إلى أطول مدة لها منذ مايو 2020. وأدى تأخر وصول الشحنات إلى زيادة الشركات اليابانية لنشاط المشتريات لأول مرة منذ ديسمبر 2018.


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