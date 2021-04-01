 السيسي: مشكلة المريض تكمن في إيجاد الدواء الجيد بسعر مناسب - بوابة الشروق
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السيسي: مشكلة المريض تكمن في إيجاد الدواء الجيد بسعر مناسب

هديل هلال
نشر في: الخميس 1 أبريل 2021 - 11:35 ص | آخر تحديث: الخميس 1 أبريل 2021 - 11:35 ص

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالشكر على الجهود المبذول في مجال صناعة الدواء في مصر، مشيرًا إلى أن المدينة المصرية للدواء تمس المواطن المريض.

وأضاف السيسي، خلال فعاليات افتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، صباح اليوم الخميس، أن مشكلة المريض تكمن في إيجاد الدواء الجيد بسعر مناسب، موضحًا أن مصر فكرت في مشروع المدينة منذ 7 سنوات.

ولفت إلى أن المشروع استغرق وقتا كبيرًا لإنشاء مصانع على أكفأ ما يكون، متابعًا أنها تضمن إنتاج الأدوية في مصر بجدارة عالية طبقًا للمعايير منظمة الصحة العالمية أو الأوروبية.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، افتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين.


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