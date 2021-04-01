متحدث الصحة: نتباحث حاليا لاستقبال جرعات من لقاح جونسون أند جونسون

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إنه سيتم فحص عينات عشوائية من شحنة لقاح أسترازينكا التي تسلمتها مصر من التحالف الدولي؛ للتأكد من مدى أمانها وفعاليتها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر فضائية «cbc»، مساء الأربعاء، أن الفترة الماضية شهدت إقبالًا من الأطقم الطبية والفئات المستحقة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على التسجيل للحصول على لقاح كورونا.

وأوضح أن الموقع الإلكتروني للحصول على لقاح كورونا يرتب المواطنين حسب درجة الأولوية في تلقى القاح، دون تدخل العنصر البشري، مؤكدا تسلم مصر للـ 40 مليون جرعة من لقاحات كورونا المتعاقد عليها مع التحالف الدولي خلال عام 2021.

وأشار إلى التباحث حاليًا لاستقبال جرعات من لقاح جونسون أند جونسون، مضيفًا أن مصر حاليًا بصدد توقيع عقد مع شركة سينوفاك لتصنيع لقاح كورونا محليًا.

ولفت إلى أن هناك ارتفاع في حالات إصابات كورونا تزامنًا مع الدخول في الموجة الثالثة، مناشدًا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتخلي عن بعض العادات الرمضانية للحد من انتشار فيروس كورونا.

واستقبلت مصر 854 ألفًا و400 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة «استرازينيكا»، بمطار القاهرة الدولي، ضمن اتفاقية «كوفاكس» بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة «اليونيسف» والبنك الدولي، وذلك ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعًا.

