الأرصاد تنشر خريطة الظواهر الجوية المتوقعة بداية من غد وحتى الأربعاء

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر المتوقع حدوثها خلال الفترة من غد الجمعة، وحتى يوم الأربعاء المقبل.

وقالت الأرصاد، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم الخميس، إنه من المتوقع تعرض مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري لفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة، فضلًا عن نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء، وذلك يوم الجمعة الموافق 2 أبريل.

وأوضحت أنه من المتوقع تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، وذلك يوم السبت الموافق 3 أبريل.

ولفتت إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على الأنحاء، بقيم تتراوح من 3 إلى 8 درجات، اعتبارًا من الأحد الموافق 4 أبريل الجاري، الذي يشهد نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد.

وذكرت أنه من المتوقع تعرض مناطق من أقصى غرب البلاد لنشاط رياح، وتكون أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد، وذلك يوم الإثنين الموافق 5 أبريل.

وتابعت أنه من المتوقع تكون أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، ونشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 6 أبريل.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تكون أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، وذلك يوم الأربعاء الموافق 7 أبريل.