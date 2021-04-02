وفد التخطيط يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات جامعة بنها بخطة 2020 2021

زار وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جامعة بنها؛ للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بخطة الجامعة لعام 20/2021، والتعرف على أهم المشكلات التى تواجه الجامعة فى تنفيذ المشروعات، وبحث المقترحات المختلفة لحلها، كما تفقد الوفد أعمال تطوير مستشفى الاستقبال والطوارئ بالقصر العيني، وفقا لبيان الوزارة اليوم.



وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاهتمام بصحة المواطن يأتي على رأس اهتمامات وأولويات الدولة، مشيرة إلى أن خطة العام المالي 20/2021 استهدفت وبشكل أساسي تحسين مستوى معيشة المواطن فى مختلف القطاعات ذات الصلة الوثيقة بالمواطن.



ولفتت السعيد إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي تستهدف التوسع في الاستثمارات الحكومية الموجهة للتنمية البشرية والتي تشمل قطاعي الخدمات الصحية والتعليم بنسبة 47%.



وتضمنت زيارة وفد وزارة التخطيط إلى جامعة بنها، متابعة كل من موقع المرحلة الأولى من مستشفى الجامعة التخصصي، وتطوير ملاعب كلية التربية الرياضية، بالإضافة إلى مبنى كلية التربية الرياضية وكلية العلاج الطبيعي ومبنى المعامل المركزية، كما شملت الزيارة متابعة أعمال إنشاء مخازن جامعة بنها بأرض الجامعة.



وشملت زيارة وفد الوزارة إلى مستشفى الاستقبال والطوارئ بالقصر العيني متابعة تطوير المبنى وإعادة تجهيزه، حيث تصل التكلفة الكلية التقديرية لمشروع تطوير المستشفى إلى نحو 410 مليون جنيه، وتصل تكلفة المرحلة الأولى إلى 320 مليون جنيه، والثانية إلى 90 مليون جنيه، بطاقة استيعابية للمستشفى في المرحلتين تشمل 135 سريرا، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى وجاري تشغيلها، على أن تنتهي المرحلة الثانية في العام المقبل.



ترأس وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إسماعيل يوسف، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية وبدر عثمان، مدير عام الإدارة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي.