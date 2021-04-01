حارس اتحاد جدة: الوضع الدفاعي تغير بعد انضمام حجازي

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أشاد البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى نادي اتحاد جدة السعودي، بإمكانيات زميله أحمد حجازي لاعب الفريق، مؤكدًا أن الوضع الدفاعي للفريق تغير بعد انضمامه.

وقال جروهي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «العربية»: «سعيد لما وصلت إليه مع نادي الاتحاد، وأعتقد أن الدوري السعودي صعب وتنافسي وجميع الأندية تملك لاعبين جيدين ولا توجد مباراة سهلة».

وأضاف: «أحمد حجازي لاعب كبير وعاد على الفريق بالفائدة بخبرته، والتكتيك الدفاعي تغير بعد وصوله».

وانضم حجازي إلى صفوف اتحاد جدة مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة قادما من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث حاليا بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، برصيد 42 نقطة، خلف الهلال المتصدر بـ48 نقطة، والشباب الوصيف بـ45 نقطة.