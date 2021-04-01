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الإمارات: حالتا وفاة و2315 إصابة جديدة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الخميس 1 أبريل 2021 - 3:27 م | آخر تحديث: الخميس 1 أبريل 2021 - 3:27 م

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات اليوم الخميس تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 1499 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى تسجيل 2315 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 463 ألفا و759 حالة.

ولفت البيان إلى أن 2435 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 447 ألفا و 790حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 237 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.


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