تعرض قناة MBC مصر، في 8 من مساء غد الجمعة، أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "ورطة عائلية".

مسرحية "ورطة عائلية"، تدور أحداثها في إطار كوميدي حول مستشفى يحدث فيه خطأ بين الأطفال حديثي الولادة؛ مما يسبب العديد من المشاكل وذلك في إطار كوميدي ساخر يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية، بالإضافة للفنان أشرف عبدالباقي، مجموعة الفنانين، منهم: علي ربيع، ومصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.