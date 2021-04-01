 السياحة عن حصول المطاعم على حسابات الزبائن بمواقع التواصل للحجز: مستحيل.. أمر غير مصرح به - بوابة الشروق
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السياحة عن حصول المطاعم على حسابات الزبائن بمواقع التواصل للحجز: مستحيل.. أمر غير مصرح به

أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 1 أبريل 2021 - 2:59 ص | آخر تحديث: الخميس 1 أبريل 2021 - 2:59 ص

نفت الدكتورة سها بهجت، المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة والآثار، حصول المطاعم السياحية على حسابات الزبائن على مواقع التواصل الاجتماعي للحجز، قائلة إنه من المستحيل أن يحدث هذا الأمر، لأنه غير مصرح به، ولم يحدث من قبل.

وأضافت بهجت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الأربعاء، أنه عند حدوث أي تصرف غريب من قبل أي منشأة فندقية أو سياحية، على المواطن أن يتوجه بشكوى رسمية إلى الجهة المعنية في الوزارة ويوجه فيها اسم المنشأة المخالفة.

وأعلنت عن الخط الساخن لوزارة السياحة الخاص بتلقي شكاوى الزائرين وكل المتعاملين بالنسبة للخدمة السياحية وهو «19654»، مضيفة أن القطاع المعني يبت في الشكوى خلال 24 ساعة من تلقي الشكوى.

وأوضحت أنه عند الاتصال بالخط الساخن يتم التعرف على هوية الشاكي ونوع المشكلة لتحويلها إلى القطاع المعني، ليتم بعد ذلك توجيهها إلى الجهات الرقابية المعنية للتحقيق في الشكوى والتأكد من صحتها، ذاكرة أنه حال ثبتت المخالفة يتم توقيع الجزاء المناسب والذي يصل إلى حد الغلق وسحب الترخيص.

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