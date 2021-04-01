تشغيل 95% من المنشآت الطبية ببورسعيد ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل

الدكتور أحمد السبكي: نسب رضاء المنتفعين عن الخدمة الصحية تجاوزت الـ93%

رئيس لجنة الصحة بالبرلمان : التأمين الصحي الشامل يغطى 100% من المواطنين في المحافطة دون تمييز

محافظ بورسعيد: المتابعة الميدانية عكست رضاء المواطن البورسعيدي عن الخدمات الصحية

أكد الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية تشغيل 95% من الوحدات والمراكز والمستشفيات بمحافظة بورسعيد ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل مشيرا إلى ميكنة جميع المنشآت الطبية وخدماتها بالكامل في إطار خطط التحول الرقمى للخدمات الصحية.

وأشار الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية، خلال لقائه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ووفد البرلمان برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، إلى تسجيل 707 ألف مواطن ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل مؤكدا أن الخدمات الصحية للمنتفعين وفق أعلي معايير الجودة العالمية.

وقال الدكتور أحمد السبكى، إن الدولة توفر كافة الخدمات الطبية للمنتفعين بدون سقف لافتا إلي أنه تم استحداث 12 خدمة جديدة في المنظومة أبرزها عمليات التافى والتى تقوم بعملها داخل القطاع الحكومى الصحى مستشفيات منظومة التأمين الصحى الشامل مضيفا أن رضاء المنتفعين عن الخدمة وصل إلي 93% مرحبا بمشاركة لجنة الصحة في تقييم المنظومة والإطلاع علي تفاصيل الخدمات المقدمة للمنتفعين.

وقال الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية: "سننقل كافة الخبرات التى اكتسبناها من محافظة بورسعيد إلى باقي محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، الحمد لله إننا في دولة يقودها رئيس يحقق أحلام المصريين في توفير خدمات طبية وفق معايير عالمية، لولا الإرادة السياسية ما كان تم خروج قانون التأمين الصحي الشامل للنور".

وتابع: "لم يمر عامين علي إطلاق الرئيس السيسى للمنظومة ببورسعيد كان الدور البرلمانى لتقييم المنظومة للدفع بتحقيق أعلى سبل الرعاية بالإضافة إلى مواجهة التحديات الكاملة لأى نظام صحى".

وأضاف: "منظومات التأمين الصحى الشامل في أكبر دول العالم استغرقت وقت كبير لتنظيمها ومواجهة تحدياتها وتابع : لن نرضى ان يكون النظام الصحى مرضى فقط للمصريين بل سيكون تجربة ونموذج ملهم للعالم كلة مضيفًا : نعد كل مواطن ببذل كل الجهود الكبىى للوصول إلي مستوى الخدمات التى يتمناها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ومن جهته، قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن منظومة التأمين الصحى ببورسعيد مدهشة بما فيها من خدمات طبية تقدم للمنتفعين، مردفا: "حال منتفعى المنظومة الصحية في بورسعيد أفضل كثيرًا من غيرهم في أى محافظة لما تقدمه المنظومة من خدمات غاية في الأهمية".

وأضاف: "جئنا إلى هنا للاطمئنان على سير منظومة الخدمات"، مشيدًا بميكنة الخدمات الطبية والبعد عن الورقيات.

وأضاف: "التأمين الصحى الشامل يغطى 100% من المواطنين في المحافطة دون تمييز، هذه أول زيارة للجنة الصحة في البرلمان وسنضع تقرير مفصل بكل ملاحظاتنا على الخدمة، إن قانون التأمين الصحي الشامل الجديد أهم قوانين الصحة في منظومة التشريعات المعاصرة".

وفي ذات السياق استعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد آليات تقديم الخدمة الطبية للمنتفعين بالمحافظة ومدى رضاء المواطنينفي ظل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، مشيرا إلى التحسن الكبير في اداء الخدمات الطبية.

شارك في اللقاء كل من، الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، والدكتور حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الشامل، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية وعضو مجلس ادارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ووفد من قيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية على رأسهم الدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية.

كما أشاد اللواء المحافظ بالطفرة التي شهدتها محافظة بورسعيد في ظل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ذاكرا أن نجاح المحافظة يعكس نجاح أربع وزارات في تطبيق المنظومة الجديدة، معربًا عن فخره لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظته، مردفا: "المتابعة الميدانية عكست رضاء المواطن البورسعيدي عن الخدمات الصحية المقدمة له من خلال المنظومة الجديدة، ودللت على نجاح المنظومة بمستشفى السلام التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، والتي تم رصدها خلال زيارات المستشفى حيث يتلقى المواطن الخدمة الطبية خلال أقل من 15 دقيقة"، مؤكدًا أن هذا النموذج هو ما يسعى له المواطنين.

وثمن المحافظ الخدمة الطبية المقدمة من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية والتي لافتًا أن كل وحدة من وحدات طب الأسرة تقدم 80%من خدمات التأمين الصحي الشامل وتخدم مالا يقل عن 12 ألف مواطن.