في واقعة غريبة وعجيبة، تراجعت اللجنة الأولمبية المصرية عن قرارها السابق برفض سفر المنتخب الوطني لكرة اليد إلى إسبانيا للدخول في معسكر يتخلله عدد من المباريات الودية، في الفترة من ٧ إلى ١٥ مارس الماضي، ضمن برنامج الإعداد للمشاركة دورة الألعاب الأولمبية، ووافقت اللجنة الأولمبية على سفر منتخب اليد، إلا أن الموافقة جاءت بعد الموعد المحدد لبداية المعسكر، بتاريخ ٨ مارس ٢٠٢١.

وحصلت "الشروق" على نسخة من خطاب اللجنة الأولمبية إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويحمل توقيع هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، بتاريخ ٨ مارس بعد الموعد المحدد للسفر.

وجاء فيه: "على الرغم من كون تلك المباريات ودية وطبقا للمتبع مع كافة الاتحادات بالاتفاق مع وزارة الشباب والرياضة على قصر المشاركات الدولية على البطولات المؤهلة فقط، إلا أنه نظرا لقوة المنتخبات الدولية المشاركة في تلك المباريات والتي تعتبر احتكاك على أعلى مستوى بالنسبة لمنتخبنا القومي خلال فترة الإعداد، ونظرا لإضافة تلك السفرية إلى خطة الإعداد الخاصة بالمنتخب القومي المقدمة من الاتحاد المصري لكرة اليد، فنحن نرى استثناءا الموافقة فنيا على سفر المنتخب القومي للرجال إلى اسبانيا للمشاركة بمباريات دولية ودية خلال الفترة من ٧ مارس ٢٠٢١ حتى ١٥ مارس ٢٠٢١.

برجاء التكرم بالموافقة وإصدار أمركم الكريم نحو استخراج القرار الوزاري للبعثة، علما بأن اللجنة الأولمبية ليس لديها مانع من الناحية الفنية مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الطبية المتبعة لسفر المنتخبات القومية إلى الخارج".

ونتيجة لصدور الموافقة بعد موعد السفر، تعذر سفر المنتخب الوطني الشهر الماضي إلى اسبانيا، واكتفى بمعسكره في المركز الأولمبي بالمعادي.

وكان الخطاب الأول قد صدر بتاريخ ٤ مارس الماضي، برفض السفر إلى اسبانيا، لأن السفر قد يؤدي إلى إصابة اللاعبين بعدوى فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن قرعة أولمبياد طوكيو أوقعت المنتخب الوطني لكرة اليد ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات: الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين.