تباطؤ نمو نشاط شركات التصنيع في الصين

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الخميس تراجع وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الماضي.

وبحسب تقرير مؤسسة كايشين للبيانات الاقتصادية، تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 6ر50 نقطة في مارس الماضي، مقابل 9ر50 نقطة في فبراير الماضي.

يذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، وتشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى حدوث نمو.

في الوقت نفسه ارتفع المؤشر الفرعي لإنتاج قطاع التصنيع في الصين مجددا خلال الشهر الماضي في استمرار نمو المبيعات، في حين سجلت الصادرات أول زيادة لها منذ ثلاثة أشهر.

وكانت الشركات الصناعية في الصين واثقة من استمرار نمو الإنتاج خلال العام الحالي، حيث وصل مؤشر الثقة إلى أعلى مستوياته منذ سبع سنوات. وترتبط توقعات النمو بشدة بتوقعات انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد وتعافي الطلب العالمي مجددا.