جنوب أفريقيا توافق على تعميم استخدام لقاح جونسون آند جونسون المضاد لكورونا

وافقت هيئة تنظيم المنتجات الصحية في جنوب أفريقيا، على الاستخدام العام للقاح شركة جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا بعد أيام من إعلان الرئيس سيريل رامافوزا أن البلاد ستحصل على أكثر من 30 مليون جرعة.

وقال المتحدث يوفين جوندين عبر الهاتف، اليوم الخميس، إن هيئة تنظيم المنتجات الصحية في جنوب إفريقيا دعمت ترشيح اللقاح ذي الجرعة الواحدة بشروط، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه لم يتم استخدام لقاح شركة الأدوية الأمريكية حتى الآن في البلاد إلا لتلقيح العاملين في قطاع الصحة وتمثل الموافقة عليه دفعة لإطلاق حملة تطعيم وطنية تأثرت بسلسلة من التأخيرات.

وكانت هيئة تنظيم المنتجات الصحية وافقت الشهر الماضي على اللقاح الذي طورته فايزر بيونتيك، على الرغم من رفض لقاح شركة استرازينيكا بسبب القلق بشأن فعاليته المحدودة ضد سلالة متحورة تم اكتشافها في البلاد أواخر العام الماضي.

ووافقت شركة جونسون اند جونسون في وقت سابق من هذا الأسبوع على توفير ما يصل إلى 400 مليون جرعة إلى الاتحاد الأفريقي حتى نهاية العام المقبل.

ويُنظر إلى اللقاح على أنه مفيد لأفريقيا، فبالإضافة إلى كونه جرعة واحدة ، يمكن أيضًا توزيعه في درجات حرارة الثلاجة العادية، على عكس اللقاحات التي يحتاج تخزينها إلى برودة شديدة من صنع شركتي فايزر وموديرنا.