وزيرا التعليم والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة يفتتحون مشروعات تعليمية ببولاق

افتتح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وأحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الخميس، عددًا من المشروعات التعليمية ببولاق الدكرور بمحافظة الجيزة بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 70 مليون جنيه، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب ونواب المحافظ والقيادات التنفيذية لمحافظة الجيزة ورئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية.



وشملت الافتتاحات مدرسة الشيخة جواهر بنت القاسمي الثانوية بنات (تضم 30 فصلا)، ومدرسة سامح سيف اليزل الرسمية لغات (تضم 33 فصلا)، ومدرسة شركة مياه الشرب والصرف الصحي الثانوية الفنية (تضم 15 فصلا)، ومدرسة عمر سليمان الرسمية لغات (تضم 28 فصلا)، ومبنى إدارة بولاق الدكرور التعليمية.



وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعلم والتعليم الفني، إن التعليم شهد تطورًا كبيرًا في الآونة الأخيرة من حيث المحتوى والمضمون الذي يتم تدريسه للطلاب بما يساهم بشكل كبير في تنمية القدرات الذهنية والفكرية للطلاب لكونها تقوم على أساس علمي وتقدم أنشطة تسهم في بناء شخصية الطالب ليكون مؤثر في المجتمع.



من جانبه، قال محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن افتتاح المشروعات التعليمية، يأتي تزامنًا مع احتفال المحافظة بعيدها القومي، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار إهتمام الدولة بالتعليم.



وأكد وزير التنمية المحلية على الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بملف التعليم خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى التعاون بين وزارتي التنمية المحلية والتربية والتعليم والمحافظات في إنشاء وتطوير المدارس؛ بما يساهم في تنمية القدرات الذهنية والفكرية للطلاب وتقدم أنشطة تسهم في بناء شخصية الطالب ليكون مؤثر في المجتمع.



وأوضح شعراوي أن هناك عددا كبيرا من المدراس التي سيتم تطويرها وإنشاؤها في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبرنامج تطوير القرى المصرية.



من جانبه، قال محافظ الجيزة إن المنشآت التعليمية التي تم افتتاحها اليوم توفر ١٠٦ فصول دراسية جديدة بتكلفه تقدر بحوالي ٧٠ مليون جنيه، وتُعد إضافة هامة للمنظومة التعليمية بحي بولاق في إطار تنفيذ خطة المحافظة لتقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول.



وأضاف محافظ الجيزة أن الفصل الدراسي الثاني قد شهد أيضا دخول ١٨ مدرسة - إنشاء جديد وتوسعات إلى العملية التعليمية - ساهمت في توفير ٤٧٧ فصلا دراسيا جديدا بتكلفة حوالي ١٨١ مليون جنيه وهو ما يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الدولة لتطوير المنظومة التعليمية من خلال العمل على تطوير وإصلاح التعليم والارتقاء بالعملية التعليمة وتهيئة الأجواء المناسبة وإنشاء المدارس الجديدة وتحسين الأداء الوظيفي للمعلمين والارتقاء بمستوياتهم ومهاراتهم لتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلبة والطالبات.



وأكد راشد أن الفترة المقبلة ستشهد إنشاء مدارس أخرى بعدد من القطاعات التي تم رصد حاجتها لذلك.



وتفقد وزيرا التربية والتعليم والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة والوفد المرافق لهم المنشآت التعليمية التي تم افتتاحها وعددًا من الفصول ومعامل الحاسب الآلي، حيث أشادوا بالتجهيزات التي تمت لتلك المنشآت، كما قاموا بإجراء حوار مع بعض الطلاب للاطمئنان على إدراكهم للمنظومة التعليمية الحديثة وعدم وجود أية معوقات قد تواجههم.

كما أكدوا على تواجد الزائرة الصحية بصفة دائمة والتأكد من توفير أدوية الطواري اللازمة وتوفير المناخ الملائم للطلاب والإلتزام التام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وغسل وتطهير الأيدي لمواجهة فيروس كورونا.