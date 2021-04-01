نورالدين يهنئ فريق كفرالشيخ لصعوده لدور الـ8 لدوري مراكز الشباب

حقق فريق كفرالشيخ بطل دورى مراكز شباب المحافظة، فوزا على مركز شباب أبو تشت «قنا» بثلاثية نظيفة، على ملعب مركز شباب الجزيرة بالقاهرة، في إطار منافسات دور الـ 16 لدوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

وقدم اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، التهنئة للاعبين، وأعضاء الفريق، على فوزهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والفوز في المباريات المقبلة، مؤكدًا استمرار دعمهم حتى الصعود إلى دوري الأضواء، والذى يتصدر قائمة الفوز بالدورى الممتاز.

وأوضح عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه بهذه النتيجة يصعد فريق مركز شباب كفر الشيخ لدور الـ8، مؤكداً أن وزارة الشباب والرياضة أعلنت من خلال الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية واللجنة المنظمة لدوري مراكز الشباب النسخة الثامنه، نتائج منافسات دور الـ16 لدورى مراكز الشباب، معلنة فوز فريق كفر الشيخ على فريق أبوتشت « قنا » بثلاثية نظيفة بملعب شباب الجزيرة القاهرة وسط إجراءات أمنية مشددة.

وهنأ محروس الفريق والجهاز الفني على الفوز الغالي الذي حجز به بطاقة الصعود إلى الدور الثمانية، كما حرص على التوجيه بضرورة استمرار تطوير خطة الفريق واستعدادهم بقوة لمواجهة المباريات القادمة.