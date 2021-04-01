ارتفاع الثقة بين كبار المصنعين في اليابان وسط تعافي الاقتصاد

أظهرت أحدث دراسة استقصائية أجراها بنك اليابان المركزي اليوم الخميس ارتفاع الثقة بين كبار المصنعين اليابانيين للربع الثالث على التوالي وسط تعافي الاقتصاد المتضرر من جائحة فيروس كورونا.

وارتفعت القراءة الرئيسية لقطاع التصنيع إلى زائد 5 من ناقص 10 في ديسمبر بعد أن بلغت ناقص 34 في يونيو ، وهو أدنى مستوى لها منذ 11 عاما ، بسبب القيود التي فرضت جراء جائحة فيروس كورونا.

وكانت القراءة ، التي تحولت لإيجابية لأول مرة في ستة أرباع ، أفضل من متوسط التوقعات بناقص 2 من قبل المحللين الذين شملهم استطلاع "كيودو نيوز".

وتشير الأرقام الإيجابية في مؤشر "تانكان" إلى مدى تفوق عدد المتفائلين على المتشائمين.

وأظهر مسح البنك المركزي أيضا أن كبار المصنعين توقعوا أن ينخفض المؤشر إلى زائد 4 في الربع الثاني من عام 2021 وسط مخاوف من عودة ظهور عدوى فيروس كورونا.

وتوقعت الشركات الكبرى في القطاعين الصناعي وغير الصناعي ارتفاع استثماراتها بنسبة 3% للعام المالي الجديد حتى مارس 2022 مقارنة بالعام السابق ، وفقا للمسح.