الرئيس السيسي: مستعدون لتوطين صناعة الأدوية في مصر بكل ما يلزم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مشروع إنتاج مشتقات البلازما كان حلمًا منذ 5 سنوات، موضحًا أن صناعة مشتقات البلازما في مصر لم تكن متاحة؛ بسبب التكنولوجيا المعقدة وحاجتها لمنظومة شديدة الإحكام والجودة.

وتوجه السيسي، خلال فعاليات افتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، صباح اليوم الخميس، بالحديث للدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا أن مصر مستعدة لتوطين صناعة الأدوية في مصر بكل ما يلزم.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، افتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين.