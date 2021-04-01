دورتموند يرد على مفاوضات برشلونة مع هالاند

أكد مايكل زورك المدير الرياضي بنادي بوروسيا دورتموند الألماني، أن ناديه أوضح موقفه بشأن مستقبل لاعبه النرويجي إيرلينج هالاند، في الوقت الذي شُوهد فيه وكيل أعماله مينو رايولا في مدينة برشلونة الإسبانية، اليوم الخميس.

ويعد برشلونة واحدا من الأندية الأوروبية الكبيرة التي ترغب في ضم اللاعب الدولي النرويجي، وذلك بعد تألقه مع دورتموند في الـ15 شهرا الماضية، حيث سجل 49 هدفا في 49 مباراة شارك فيها.

وكانت أندية ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيان، قد أبدت رغبتها في ضم هالاند، الذي يقدر الشرط الجزائي في عقده بمبلغ 75 مليون يورو والذي سيتم العمل به ابتداء من عام 2022.

ولكن الحديث عن انتقال اللاعب النرويجي إلى ملعب "كامب نو" بنهاية الموسم الحالي، انتشر بشدة اليوم الخميس، وذلك بعدما أذاعت قناة "سبورت" الإسبانية لقطات لرايولا ووالد هالاند يخرجان من المطار ويستقلان سيارة خاصة.

وأفادت تقارير بأن السائق هو أحد موظفي خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، الأمر الذي يشير إلى أن الثنائي رايولا ووالد هالاند كانا في طريقهما للاجتماع به.

وبسؤاله عن الاجتماع، قال زورك إنه لا يشعر بالقلق حيال مستقبل هالاند (20 عاما)، مضيفا أن وكيل هالاند ووالده ربما سافرا إلى كاتالونيا لسبب آخر.

وأضاف زورك في تصريحات لقناة "سبورت 1" التليفزيونية: "لقد تحدثت إلى رايولا بالأمس، وأوضحت نوايا النادي بشكل جلي".

وتابع: "لا يوجد أي مشكلة إذا ما أراد ألفي (والد هالاند) ومينو رايولا أخذ حمام شمس على البحر الأبيض المتوسط، أنا أشعر بالراحة حيال الأمر لأننا نعلم ماذا نريد بالضبط".

كان رايولا قد صرح الاسبوع الماضي، إنه تعامل بحذر مع صفقة انتقال هالاند من سالزبورج إلى دورتموند في يناير من العام الماضي، ملمحا إلى إمكانية قيام المهاجم، المطلوب بشدة في الأندية الكبرى، بالبحث عن فريق جديد في فترة الانتقالات المقبلة.

وسجل هالاند 21 هدفا في الدوري الألماني (بوندسليجا)، كما أضاف عشرة أهداف أخرى في ست مباريات مع الفريق في دوري أبطال أوروبا، وهي المسابقة التي يتصدر فيها قائمة الهدافين.