متحدث الصحة: نستقبل قريبا شحنة ثالثة هدية من لقاح سينوفارم الصيني

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن مصر تسلمت الشحنة الأولى من لقاحات كورونا المتعاقد عليها مع التحالف الدولي للأمصال، ذاكرًا أنها تضم لقاح أسترازينكا الحاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى المصرية»، صباح الخميس، أنه سيتم أخذ عينات عشوائية من شحنة لقاحات أسترازينكا وستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية، قبل البدء بتطعيم الأطقم الطبية والفئات المستحقة من المواطنين.

وأوضح أن الفارق الزمني بين جرعتي لقاح أسترازينكا نحو 3 أشهر، مضيفًا أن عملية التطعيم مستمرة منذ بدايتها بجرعات لقاحي سينوفارم وأسترازينكا التي تلقتها مصر خلال الأشهر الماضية.

وأشار إلى زيادة أعداد مراكز التطعيم إلى 139 مركزًا على مستوى الجمهورية بعدما كانوا 40 مركزًا فقط، لافتًا إلى تجهيز الـ 5آلاف وحدة صحية المتواجدة في الجمهورية لتقديم خدمة التطعيم بلقاح كورونا.

وذكر أن جميع اللقاحات المتعاقد عليها مع التحالف الدولي والتي تقدر بنحو 40 مليون جرعة ستكون من شركة أسترازينكا، مشيرًا إلى استقبال مصر قريبًا لشحنة ثالثة هدية من اللقاح الصيني.

ولفت إلى أنه جاري توقيع اتفاقية مع شركة سينوفاك الصينية لتصنيع وشراء لقاح كورونا، ما يضمن توفير كميات متتالية من الجرعات تكفي المواطنين،

واستقبلت مصر 854 ألفًا و400 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة «استرازينيكا»، بمطار القاهرة الدولي، ضمن اتفاقية «كوفاكس» بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة «اليونيسف» والبنك الدولي، وذلك ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعًا.

