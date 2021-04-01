وزير السياحة: الموسيقى المصاحبة لموكب نقل المومياوات الملكية كلها هيبة واحترام

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه تم إعادة ترتيب بعض القطع الآثرية داخل قاعات متحف الحضارة، فضلًا عن أنه تم مراجعة الفيلم الوثائقي الرسمي المقرر عرضه يوم موكب نقل المومياوات الملكية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الأربعاء، أنه سيتم عمل بروفة أخرى بالتحرير للفرقة الموسيقية على الأغاني والموسيقى التي ستصاحب الموكب وتستمر حتى الثالثة صباح الخميس.

وعن انتقاد البعض لوجود الموسيقى ضمن حدث تاريخي، ذكر أن الموسيقى كانت مصاحبة لكل مراحل الحياة المصرية والأعياد وحتى في مراسم الدفن، معقبًا: «الموسيقى ستكون كلها هيبة واحترام».

وناشد المنتقدين بالانتظار حتى يوم موكب نقل المومياوات الملكية، وعدم الانتقاد دون المشاهدة أو معرفة تفاصيل الحدث، مشيرًا إلى مشاركة فنانين مصريين كبار ضمن الحدث.

وأشاد بدور الإعلام والصحافة في إبراز حدث موكب نقل المومياوات الملكية، متابعًا: «خليتوا الراجل البسيط في الشارع يسألني هو المومياوات أمته وكام واحد.. فأنا سعيد بيكو وباللي عملتوه».

وتستعد مصر خلال السبت المقبل الموافق الثالث من أبريل، لنقل 22 ملكًا وملكة من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط ضمن موكب ملكي مهيب.

ويولي الملايين أنظارهم لهذا الحدث التاريخي، حيث يشارك فيه كوكبة من النجوم ما بين استعراضات ونقل وآداء بصري وصوتي، لإخراج ذلك الحدث في صورة تليق بالدولة المصرية.



